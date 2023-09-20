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Стало известно, сколько пропустит основной голкипер Милана

Новости футбола Сегодня, 12:02
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Голкипер Милану пропустит только два матча Фото: https://www.instagram.com/magicmikemaignan/

Майк Меньян избежал серьезной травмы и должен вернуться к игре с Лацио, сообщает Gazzetta dello Sport.

Вратарь Милана получил повреждение в матче Лиги Чемпионов против Ньюкасл Юнайтед. Майк Меньян прошел МРТ, обнаружившую растяжение мышц, однако он смог избежать серьезной травмы. Проблема есть, но она не так значительна как могла быть. Однако матчи с Вероной и Кальяри в Серии А Меньян будет вынужден пропустить. В клубе надеются, что вратарь успеет восстановиться к игре с Лацио, которая состоится 30 сентября. Защищать ворота Милана в ближайших матчах будет Марко Спортиелло.

Напомним, что Милан начал новый сезон Лиги Чемпионов с нулевой ничьи против Ньюкасл Юнайтед.

В этом сезоне Майк Меньян провел четыре матча на официальном уровне и пропустил семь голов. Также однажды сыграл на ноль.

В мае 2021 года объявили о переходе голкипера в Милан. Меньян подписал контракт с итальянским клубом на пять лет. В свой первый сезон стал чемпионом Серии А и был признан лучшим вратарем лиги в сезоне 2021-2022. В общей сложности Майк Меньян провел за Милан 71 матч. За сборную Франции провел девять матчей с 2020 года. Вместе со своей командой выиграл Лигу Наций в 2021 году.

Напомним, что ПСЖ хочет вернуть Меньяна в свой клуб. Французский игрок ранее уже был в лагере парижан, но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.

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