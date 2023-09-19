Милан и Ньюкасл Юнайтед сыграли вничью в первом туре Лиги Чемпионов

Во вторник, 19 сентября, начался новый сезон Лиги чемпионов. На Сан-Сиро состоялся матч первого тура между Миланом и Ньюкаслом.

В первом тайме Милан был гораздо более острым и опасным. Они нанесли 15 ударов в сторону ворот и шесть в створ. Ньюкасл, в свою очередь, не смогли ни разу попасть в створ и нанесли только два удара. Однако Милан не смог забить и воспользоваться моментом.

После перерыва Милан продолжал давить на ворота соперников. Ньюкасл отошел немного больше в оборону и сдерживал хозяев. Гостям удалось нивелировать опасность "россонери" и удержать ничью в выездном матче.

Лига Чемпионов. Первый тур