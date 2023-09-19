Милан и Ньюкасл Юнайтед сыграли вничью в первом туре Лиги Чемпионов
Новости футбола Сегодня, 14:44
Фото: https://twitter.com/acmilan
Во вторник, 19 сентября, начался новый сезон Лиги чемпионов. На Сан-Сиро состоялся матч первого тура между Миланом и Ньюкаслом.
В первом тайме Милан был гораздо более острым и опасным. Они нанесли 15 ударов в сторону ворот и шесть в створ. Ньюкасл, в свою очередь, не смогли ни разу попасть в створ и нанесли только два удара. Однако Милан не смог забить и воспользоваться моментом.
После перерыва Милан продолжал давить на ворота соперников. Ньюкасл отошел немного больше в оборону и сдерживал хозяев. Гостям удалось нивелировать опасность "россонери" и удержать ничью в выездном матче.
Лига Чемпионов. Первый тур
- "Милан" - "Ньюкасл Юнайтед" - 0:0
- "Янг Бойс" - "Ред Булл Лейпциг" - 1:3
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