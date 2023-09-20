Беллингем забил больше голов на старте сезона, чем весь Реал

Полузащитник Джуд Беллингем забил шесть голов в начале сезона - это больше, чем весь Реал.

Реал Мадрид провел шесть матчей в начале сезона во всех турнирах. За это время Джуд Беллингем забил шесть голов, а вся команда в общей сложности забила 11. 20-летний британец забивал в матчах с Атлетик Бильбао, дубль в ворота Альмерии, гол в ворота Сельты и Хетафе. Также он принес победу Реалу в матче с Унион Берлин в первом туре Лиги Чемпионов.

14 июня 2023 Реал Мадрид официально объявил о переходе Беллингема, согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 миллиона евро, учитывая различные бонусы. Беллингем стал третьим игроком, которого Реал подписал за сумму, превышающую 100 млн евро после Гарета Бейла в 2013 году и Эдена Азара в 2019 году. Дебютировал за клуб 12 августа 2023 в матче 1-го тура чемпионата Испании против клуба Атлетик Бильбао.

Предыдущим клубом молодого англичанина была Боруссия Дотмунд. Джуд провел в Германии три сезона.