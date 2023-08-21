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Байер арендовал у Баварии защитника сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 03:00
Байер арендовал у Баварии защитника сборной Хорватии Фото: сайт Байера/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского “Байера” на официальном сайте объявила о переходе правого защитника мюнхенской “Баварии” и сборной Хорватии Йосипа Станишича.

Клуб из Леверкузена арендовал футболиста до лета 2024 года. При этом “Байер” не будет иметь приоритетного права на трансфер игрока.

23-летний Станишич является воспитанником “Баварии”. Всего он провел за мюнхенский клуб 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил четыре желтые карточки. В составе “Баварии” Станишич три раза становился чемпионом Германии в сезонах-2020/21, 2021/22, 2022/23, а также два раза выиграл Суперкубок Германии в 2021 и 2022 годах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Станишич с 2021 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Байер” занял шестое место в Бундеслиге. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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