Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Англии на своем поле разгромила сборную Северной Македонии со счетом 7:0.

Победу английской национальной команде принесли хет-трик Букайо Сака, дубль Харри Кейна, голы Маркуса Рэшфорда и Кэлвина Филлипса.

Англия – Северная Македония - 7:0 (3:0)

Голы: Кейн, 29 - 1:0, Сака, 38 - 2:0, Рэшфорд, 45 - 3:0, Сака, 47 - 4:0, Сака, 51 - 5:0, Филлипс, 64 - 6:0, Кейн, 73 (с пенальти) - 7:0

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Филлипс, 59), Сака (Фоден, 59), Кейн (Уилсон, 74), Рэшфорд (Грилиш, 58).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Бейтулаи, 46), Велкоски, Зайков (Серафимов, 57), Алиоски, Адеми (Атанасов, 58), Барди (Бабунски, 67), Элмаз, Ашковски, Трайковски (Бабунски, 57), Несторовски.