"Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии

В матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на своем поле потерпел поражение от клуба “Аль-Таавун”. Матч состоялся в Эр-Рияде на стадионе “Стадион университета короля Сауда” и завершился победой гостей со счетом 2:0.

На 20-й минуте счет открыл Леандр Тавамба. В компенсированное время второго тайма окончательный счет установил Ахмед Бахусейн.

Напомним, что “Аль-Наср” также потерпел поражение в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии от клуба “Аль-Иттифак” (1:2).

“Аль-Наср” – “Аль-Таавун” - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 20 Тавамба, 0:2 – 90 Bahusayn.

“Аль-Наср”: Абдулла, Аль-Ганам, Аль-Авджами (Аль-Фатиль, 45), Аль-Амри, Конан, Брозович, Талиска, Фофана (Аль-Сулайхим, 76), Аль-Хайбари (Гариб, 34), Мане, Роналду.

“Аль-Таавун”: Маилсон, Кадеш, Жиротто, Аль-Ахмад, Муат (Балобаид, 73), Медран (Аль-Нассер, 73), Эль-Махдиуи, Флавио (Бахусейн, 88), Абдулмалик (Аль-Гамди, 62), Тавамба (Аль-Роки, 87), Матеус.

Желтые карточки: Аль-Хайбари (22), Абдулмалик (45), Талиска (53), Аль-Ахмад (61).