Вулверхэмптон – Брентфорд прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче Кубка Англии сыграют Вулверхэмптон и Брентфорд. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1 на поле вторых, в связи с чем команды должны провести вторую встречу. Матч пройдет 16 января 2024 года.

Вулверхэмптон

“Волки” проводят типичный для себя сезон, расположившись в середине турнирной таблицы. Сейчас они занимают 11-ю строчку и имеют солидный отрыв от зоны вылета, что не может не радовать поклонников команды. При этом речи о возможном месте в зоне еврокубков пока нет, так как команда выступает достаточно нестабильно.

В последних пяти матчах во всех турнирах Вулверхэмптон потерпел лишь одно поражение, выиграв трижды и раз сыграв вничью.

Брентфорд

Эта команда не радует стабильной игрой в новом сезоне и регулярно теряет очки даже в матчах с конкурентами за выживание. На данный момент Брентфорд идет на 16-й строчке турнирной таблицы и только на три очка опережает зону вылета. Вся борьба за выживание еще впереди.

В последних пяти матчах Брентфорд не добыл ни одной победы, проиграв четыре из них.

История противостояния

За последние 5 очных встреч Волки одержали 3 победы, в то время как их соперники победили лишь раз. В последней встрече в сентябре 2023 Волки разгромили Пчел со счетом 5-1.

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд

Обе команды испытывают проблемы в обороне, что может привести к открытому и зрелищному футболу. Однако Волки на своем поле и с более здоровым составом выглядят фаворитами.

Ожидаем тяжелую битву с минимальной победой Волков, но будем ставить на то, что обе команды забьют.

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