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Вулверхэмптон – Брентфорд прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Вулверхэмптон - Брентфорд прогноз
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кубок Англии Сегодня, 14:30 Вулверхэмптон - Брентфорд
Завершен
3 : 2
Англия, Wolverhampton, Молинью
Брентфорд Брентфорд
Нелсон Семеду
36’
Nathan Frazer
72’
Матеус Кунья
105’
13’
Натан Коллинс
52’
Нил Мопе
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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В матче Кубка Англии сыграют Вулверхэмптон и Брентфорд. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1 на поле вторых, в связи с чем команды должны провести вторую встречу. Матч пройдет 16 января 2024 года.

Вулверхэмптон

“Волки” проводят типичный для себя сезон, расположившись в середине турнирной таблицы. Сейчас они занимают 11-ю строчку и имеют солидный отрыв от зоны вылета, что не может не радовать поклонников команды. При этом речи о возможном месте в зоне еврокубков пока нет, так как команда выступает достаточно нестабильно.

В последних пяти матчах во всех турнирах Вулверхэмптон потерпел лишь одно поражение, выиграв трижды и раз сыграв вничью.

Брентфорд

Эта команда не радует стабильной игрой в новом сезоне и регулярно теряет очки даже в матчах с конкурентами за выживание. На данный момент Брентфорд идет на 16-й строчке турнирной таблицы и только на три очка опережает зону вылета. Вся борьба за выживание еще впереди.

В последних пяти матчах Брентфорд не добыл ни одной победы, проиграв четыре из них.

История противостояния

За последние 5 очных встреч Волки одержали 3 победы, в то время как их соперники победили лишь раз. В последней встрече в сентябре 2023 Волки разгромили Пчел со счетом 5-1.

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд

Обе команды испытывают проблемы в обороне, что может привести к открытому и зрелищному футболу. Однако Волки на своем поле и с более здоровым составом выглядят фаворитами.

Ожидаем тяжелую битву с минимальной победой Волков, но будем ставить на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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