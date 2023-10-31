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Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед прогноз
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:00 ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.2
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В матче шестого тура чемпионата Южноафриканской республики состоится встреча, в которой “ТС Гэлакси” сыграет против “Суперспорт Юнайтед”. Игра пройдет 1 ноября.

"ТС Гэлакси”

После девяти сыгранных туров команда идет ровно посередине турнирной таблицы и вряд ли кто-то мог представить лучше старта для них. На самом деле, "ТС Гэлакси” – это середняк, но середняк, больше склонный находится ниже середины турнирной таблицы с намеком на вылет из элитного дивизиона.

В этом сезоне у команды идет все гладко – она выиграла три матча, три проиграла и столько же раз сыграла вничью. В активе коллектива 12 очков и пока они обезопасили себя от зоны вылета.

“Суперспорт Юнайтед”

У этой команды совсем другие задачи на сезон и пока она остается в группе лидеров. После девяти сыгранных туров “Суперспорт Юнайтед” идет на третьей строчке турнирной таблицы и отстает от лидирующего “Мамелоди Сандаунс" на пять очков, но у лидера еще есть и игра в запасе.

В любом случае, даже место в первой тройке турнирной таблице будет успехом для “Суперспорт Юнайтед”.

В девяти матчах нового сезона они шесть раз победили, один раз сыграли вничью и два раза проиграли. В целом “Суперспорт Юнайтед” показывает результативный футбол и эта игра не станет исключением.

Статистика и прогноз на матч

Несмотря на то, что команды в последних матчах редко забивали в ворота друг друга, я рискну поставить на то, что в этой встрече соперники это все же сделают. Ставлю на обе забьют по коэффициенту 2.2.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.2
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