Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче шестого тура чемпионата Южноафриканской республики состоится встреча, в которой “ТС Гэлакси” сыграет против “Суперспорт Юнайтед”. Игра пройдет 1 ноября.

"ТС Гэлакси”

После девяти сыгранных туров команда идет ровно посередине турнирной таблицы и вряд ли кто-то мог представить лучше старта для них. На самом деле, "ТС Гэлакси” – это середняк, но середняк, больше склонный находится ниже середины турнирной таблицы с намеком на вылет из элитного дивизиона.

В этом сезоне у команды идет все гладко – она выиграла три матча, три проиграла и столько же раз сыграла вничью. В активе коллектива 12 очков и пока они обезопасили себя от зоны вылета.

“Суперспорт Юнайтед”

У этой команды совсем другие задачи на сезон и пока она остается в группе лидеров. После девяти сыгранных туров “Суперспорт Юнайтед” идет на третьей строчке турнирной таблицы и отстает от лидирующего “Мамелоди Сандаунс" на пять очков, но у лидера еще есть и игра в запасе.

В любом случае, даже место в первой тройке турнирной таблице будет успехом для “Суперспорт Юнайтед”.

В девяти матчах нового сезона они шесть раз победили, один раз сыграли вничью и два раза проиграли. В целом “Суперспорт Юнайтед” показывает результативный футбол и эта игра не станет исключением.

Статистика и прогноз на матч

Несмотря на то, что команды в последних матчах редко забивали в ворота друг друга, я рискну поставить на то, что в этой встрече соперники это все же сделают. Ставлю на обе забьют по коэффициенту 2.2.

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