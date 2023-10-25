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Прогноз на матч Суперспорт Юнайтед — Роял АМ 26 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Суперспорт Юнайтед - Роял АМ прогноз
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Премьер-лига ЮАР Вчера, 13:30 Суперспорт Юнайтед - Роял АМ
Завершен
3 : 1
Южно-Африканская Республика,
Роял АМ Роял АМ
Bradley Grobler
12’ 76’ 84’
50’
Zukile Mkhize
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.69
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В рамках 10-го тура Премьер Лиги Южной Африки состоится матч между Суперспортом и Роялом. Встреча пройдет на Морипе Стэдиум в Претории 26 октября. Начало игры запланировано на 19:30 по среднеевропейскому времени.

Суперспорт Юнайтед

Суперспорт Юнайтед является самым «молодым» (основан в 1994 году) победителем Премьер Лиги ЮАР и одним из самых успешных клубов страны начала 21-го века. Клуб из Претории дважды выигрывал серебряные медали первенства, один раз — бронзу, и трижды становился чемпионом. Помимо этого, «модники» дважды выигрывали Кубок страны. Также Суперспорт Юнайтед одним из пяти клубов, которые за все время существования Премьер Лиги еще ни разу ее не покидали.

В новом сезоне Суперспорт идет в группе лидеров. Команда расположилась на третьем месте после восьми сыгранных матчей. На чемпионство рассчитывать не приходится, но за второе место и выход в Лигу Чемпионов Африки клуб точно поборется. Стоит отметить, что команда очень мало забивает в этом сезоне — лишь 8 голов в 8-ми матчах Премьер Лиги, однако это не мешает находиться на третьей позиции.

Роял АМ

Команда представляет южноафриканский город Дурбан. Клуб играет в Премьер Лиге достаточно давно, а из достижений можно отметить третье место в сезоне 2021/2022. В прошлом сезоне Роял пришел к финишу 11-м, всего в пяти очках от зоны вылета. Сейчас команда переживает не лучшие времена. По сообщениям местной прессы Роял АМ испытывает финансовые трудности, а ФИФА наложило на клуб трансферный бан за незаконное расторжение контракта Самира Нурковича.

В этом сезоне команда с 8-ю очками после 8-ми игор расположилась сразу над зоной вылета, на 14-м месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Суперспорт на своем поле лишь в одной игре из последних 9-ти обменялся голами с соперником.
  • Роял не забивает и не побеждает уже в четырех матчах кряду.
  • Суперспорт, не смотря на свой статус, выиграл у Рояла лишь 11 из 45-ти последних матчей.

Прогноз

Как бы там не складывались противостояния этих команд исторически, Суперспорт считается фаворитом этого поединка. Ставить буду на победу именно хозяев.

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Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.69
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