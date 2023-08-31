Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года
2 сентября состоится матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором Шеффилд Юнайтед примет на своем поле Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Новичок элиты английского футбола никого не удивил результатами и пока не смог набрать ни одного очка в первых трех турах Премьер-лиги.
Самое печальное, что поражения были в матчах командами, не претендующими на высокие места в чемпионате. Это может быть плохим знаком, так как в этом сезоне очевидно одно – хозяевам придется бороться за выживание в высшем дивизионе и набирать баллы в играх с конкурентами очень важно.
Эвертон
Именно “ириски” могут стать одним из их конкурентов в этой борьбе, а значит предстоящий матч будет иметь большую ценность для обеих команд.
В первых трех турах нового сезона команда ни разу не победила и в целом игра Эвертона оставляет желать лучшего. К слову, их соперники также не являлись фаворитами турнира.
Интересно то, что Эвертон уже несколько сезонов занимается борьбой за выживание, а в прошлом сезоне только чудом команда не вылетела во второй по силе дивизион страны.
Интересные факты
Эвертон не забивал в ворота соперников в последних трех матчах и пропустил шесть мячей.
Прогноз на матч
Несмотря на печальное положение Эвертона, именно эта команда является фаворитом этой игры. Мне же кажется, что в этом матче не стоит ожидать большого количества забитых мячей. По этой причине я буду ставить на тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.67.
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