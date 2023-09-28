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Прогноз на матч Морока Свэллоуз - Амазулу 29 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Swallows FC - АмаЗулу прогноз
Swallows FC
Премьер-лига ЮАР 29 сен 2023, 13:30 Swallows FC - АмаЗулу
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- : -
Южно-Африканская Республика,
АмаЗулу
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.72
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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29 сентября в матче восьмого тура чемпионата Южноафриканской республики сыграют Морока Свэллоуз и Амазулу. В этом противостоянии сойдутся соседи по турнирной таблице.

Морока Свэллоуз

Эта команда провела шесть матчей в новом сезоне и набрала в них десять баллов. Сейчас Морока Свэллоуз идет на шестой строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе три победы, два поражения и один ничейный результат.

В шести играх сезона Морока Свэллоуз забил восемь голов и пропустил пять раз. В следующем матче им будет противостоять один из претендентов на медали по итогам сезона, но если команда рассчитывает выглядеть достойно и финишировать в первой тройке, то даже таких соперников нужно пытаться обыгрывать.

Амазулу

Эта команда является грандом южноафриканского футбола, но в новом сезоне дела у нее идут не лучшим образом. После семи сыгранных туров в активе Амазулу десять баллов и восьмое место в турнирной таблице. Команда добыла всего две победы, четыре раза сыграла вничью и лишь раз проиграла оппонентам.

Самое интересное, что в семи турах Амазулу забил всего четыре гола, что является одним из самых худших показателей в чемпионате. При этом коллектив также немного и пропускает – в их воротах побывало всего пять мячей.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, у хозяев поля больше шансов на то, чтобы выйти победителями из этого противостояния. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,3, в то время как на победу гостей установлена котировка 3.7.

Мне же кажется, что гости “засушат” игру и много голов здесь не будет. Буду ставить на исход тотал матча меньше 2 с коэффициентом 1.72.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.72
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