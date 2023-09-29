EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Монако - Марсель 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Монако - Марсель 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Монако - Марсель прогноз
Монако Монако
Лига 1 Франция 30 сен 2023, 15:00 Монако - Марсель
-
- : -
Франция, Monaco, Луи II
Марсель Марсель
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.5
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В матче седьмого тура чемпионата Франции сыграют "Монако" и "Марсель". Встреча состоится 30 сентября.

"Монако"

В новом сезоне коллектив из королевства играет стабильно и радует своих поклонников. Некоторое время “Монако” возглавлял турнирную таблицу, но после сбавил обороты.

В последнем туре они уступили “Ницце” на своем поле со счетом 0:1 и это поражение отодвинуло их на четвертое место в турнирной таблице, что также для них явно неплохая позиция.

В шести турах “Монако” заработал 11 очков благодаря трём победам и двум ничьим результатам.

"Марсель"

А вот “Марсель” не показывает свой лучший футбол в этом сезоне. После шести сыгранных матчей команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав в шести матчах 9 очков.

В последних трёх играх "Марсель" не знает вкуса побед. Сперва они сыграли вничью с "Нантом" (1:1) и "Тулузой" (0:0), после чего безвольно проиграли "ПСЖ" со счётом 0:4.

На прошлой неделе команда с “Велодрома” стартовала в групповом этапе Лиги Европы, где она сыграла вничью с "Аяксом" (3:3) в Амстердаме.

Статистика и прогноз на матч

У “Монако” лишь две победы в последних пяти матчах, в то время как "Марсель" не выигрывал уже четыре матча подряд. Последняя встреча между этими командами закончилась вничью 1:1

В этой игре встречаются забивные команды. Мне кажется, что тут будет пробит общий тотал в матче, но я бы поставил на исход обе команды забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.5
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Хоффенхайм Коэф.: 1.63 Боруссия Д Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Премьер-дивизион Ирландия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Шемрок Роверс Коэф.: 2.04 Шелбурн Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Страсбур Коэф.: 1.65 Ланс Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года Шеффилд Уэнсдэй Коэф.: 1.63 Сандерленд Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Барселона Коэф.: 1.55 Севилья Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:31 Гол и ассист Роналду. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте Новости футбола Сегодня, 13:07 Три ключевых игрока из "Манчестер Сити" пропустят матч Английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 12:30 Мбаппе готов к предстоящему матчу Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 11:56 Челси начинает работу над потенциальными трансферами в январе Новости футбола Сегодня, 11:25 Игрок Ниццы собирался спрыгнуть с виадука. Его спасли пожарные Новости футбола Сегодня, 10:53 Еще два игрока Манчестер Юнайтед получили травмы Новости футбола Сегодня, 10:20 Молодой талант Барсы продлил контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 09:45 Кукурелья может перейти в Реал Новости футбола Сегодня, 08:30 Антони вернулся в расположение Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 08:00 В ПСЖ сделали важное заявление о будущем Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года