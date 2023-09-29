Прогноз на матч Монако - Марсель 30 сентября 2023 года
В матче седьмого тура чемпионата Франции сыграют "Монако" и "Марсель". Встреча состоится 30 сентября.
"Монако"
В новом сезоне коллектив из королевства играет стабильно и радует своих поклонников. Некоторое время “Монако” возглавлял турнирную таблицу, но после сбавил обороты.
В последнем туре они уступили “Ницце” на своем поле со счетом 0:1 и это поражение отодвинуло их на четвертое место в турнирной таблице, что также для них явно неплохая позиция.
В шести турах “Монако” заработал 11 очков благодаря трём победам и двум ничьим результатам.
"Марсель"
А вот “Марсель” не показывает свой лучший футбол в этом сезоне. После шести сыгранных матчей команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав в шести матчах 9 очков.
В последних трёх играх "Марсель" не знает вкуса побед. Сперва они сыграли вничью с "Нантом" (1:1) и "Тулузой" (0:0), после чего безвольно проиграли "ПСЖ" со счётом 0:4.
На прошлой неделе команда с “Велодрома” стартовала в групповом этапе Лиги Европы, где она сыграла вничью с "Аяксом" (3:3) в Амстердаме.
Статистика и прогноз на матч
У “Монако” лишь две победы в последних пяти матчах, в то время как "Марсель" не выигрывал уже четыре матча подряд. Последняя встреча между этими командами закончилась вничью 1:1
В этой игре встречаются забивные команды. Мне кажется, что тут будет пробит общий тотал в матче, но я бы поставил на исход обе команды забьют.
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