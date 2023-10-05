Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В мачте восьмого тура английской Премьер Лиги встретятся Манчестер Юнайтед и лондонский Брентфорд. Матч пройдет в субботу 7 октября на Олд Траффорд. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Юнайтед под руководством Эрика тен Хага все никак не может наладить свою игру и стабилизировать результаты. Команду продолжает лихорадить на протяжении уже достаточно долгого периода времени. Отрезками «красные дьяволы» выдают неплохие результаты и играют в достаточно привлекательный футбол, но затем что0то ломается и начинается череда неудач.

На данный момент команда переживает очередной кризис. Начало сезона положительно оценивать нельзя. Манчестер идет на 10-й позиции в Премьер Лиге, где в семи играх команда забила всего семь голов. А в Лиге Чемпионов Юнайтед сначала дал бой Баварии (3:4), а затем с треском провалился в матче с Галатасараем и оказался на последнем месте в своей группе.

Брентфорд

Брентфорд на горизонте сильнейших клубоа Англии появился относительно недавно. Команда лишь в 2014 году сумела пробиться в Чемпионшип, а спустя семь лет оформила выход в Премьер Лигу. Все успехи в новейшей истории клуба связаны с датским специалистом Томасом Франком, который уже более 5 лет стоит у руля этого лондонского коллектива.

В Премьер Лиге «пчелы» чувствуют себя уверенно. В минувшем сезоне Брентфорд финишировал на 9-м месте, а в этом набрал пока только 7 баллов в семи турах и успел вылететь из розыгрыша Кубка Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Юнайтед дома проиграл 2 предыдущих матча.

Брентфорд не может победить в основное время в семи играх кряду.

Между собой команды играли всего 4 раза, счет 3:1 в пользу команды из Манчестера.

Прогноз

Фаворитом на фоне тусклого Брентфорда выглядит Манчестер. Подопечные тен Хага обязаны прерывать досадную серию неудач на своем поле. Моя ставка — победа хозяев.

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