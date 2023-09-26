Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В Претории на Лофтус Верфельд Стэдиуме Мамелоди Сандаунз примет Стелленбош. Матч пройдет в рамках восьмого тура Премьер Лиги Южной Африки. Начало встречи запланировано на 19:30 по среднеевропейскому времени.

Мамелоди Сандаунз

Мамелоди Сандаунз ранее назывался Мамелоди Юнайтед, а теперь команда носит прозвище «бразильцы». Клуб является одним из самых титулованных в Южно-Африканской Республике. Команда уже шесть лет подряд становится чемпионом страны. К слову, лидирует Мамелоди и в нынешнем розыгрыше Премьер Лиги.

В предыдущих семи турах чемпионата, клуб праздновал семь побед и уверенно закрепился на первой строчке в турнирной таблице. Разницы мячей 14:2. А в составе «бразильцев» на поле выделяется полузащитник Лукас Коста, который успел забить уже пять голов. Стоит отметить, что Мамелоди котируется букмекерами, как главный фаворит на чемпионство.

Стелленбош

Стелленбош основан только в 2016 году. За такой короткий период команда не может похвастаться какими-то значимыми победами или трофеями. В Премьер Лиге клуб проводит всего пятый сезон в своей истории. Рекордом является четвертое место в чемпионате 2021/2022 года.

На старте нового сезона команда выглядит неубедительно. Имея 7 очков в активе, Стелленбош расположился на 14-й позиции, а от зоны вылета клуб отделяют лишь 2 очка. Время поправить положение еще предостаточно. Правда особых перспектив не видно. Ведь в рамках Премьер Лиги Южной Африки, Стелленбош побеждал еще больше месяца назад.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В чемпионате Мамелоди имеет семиматчевую победную серию, а в домашних стенах проигрывала еще в октябре прошлого года.

Стелленбош в Премьер Лиге не может победить в четырех матчах кряду — одна ничья и три поражения.

В очных матчах перевес на стороне Мамелоди. Всего команды провели между собой 13 поединков, в которых было зафиксировано 3 ничьих. А по победам счет 8:2 в пользу хозяев.

Прогноз

Мамелоди безоговорочный фаворит этого матча. На мой взгяд, голов будет забито достаточно, учытивая разницу в классе команд. Поэтому, моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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