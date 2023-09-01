Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 4-го тура чемпионата Англии в субботу, 2 сентября, встретятся Кристал Пэлас и Вулверхэмптон.

Кристал Пэлас

Под руководством Роя Ходжсона команда показала солидный прогресс в последние годы. Из статуса хронических аутсайдеров они получили статус крепкого середняка.

Старт текущего сезона также показал, что Кристал Пэлас не будет бороться за выживание, хотя команда и набрала всего четыре балла в трех играх и занимает сейчас 11-е место в турнирной таблице.

Команда выступает очень уверенно и навязывает борьбу даже командам из топ-4. Главный прогресс у Кристал Пэлас – это качественная оборона. Команда играет в оборонительный футбол и зачастую мало пропускает.

Вулверхэмптон

Эта команда, несмотря на многомиллионные вливания в трансферную кампанию, из сезона в сезон не удивляет результатами. Сейчас она находится лишь на несколько ступенек ниже в таблице, чем Кристал Пэлас.

Это связано с тем, что в первых турах “волки” играли против сильных соперников – Манчестер Юнайтед и Брайтона, проиграв обоим.

Единственную победу “волки” праздновали в матче против аутсайдера “Эвертона”.

Прошлый сезон Вулверхэмптон закончил на 13-м месте в турнирной таблице и пока можно предположить, что они идут по своему пути.

Интересные факты

В 6 из последних 7 матчей с участием Кристал Пэлас не было забито больше 2.5 голов. В то же время Вулверхэмптон проиграл 5 из последних 6 гостевых матчей.

Прогноз

Кристал Пэлас должен набирать очки с такими соперниками и букмекеры называют их явными фаворитами в этой игре. Я же не буду ставить на фаворита, а поставлю на исход – тотал матча меньше 2.5 голов с коэффициентом 1.69.

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