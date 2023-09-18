Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник 19 сентября в 19:30 по среднеевропейскому времени в рамках седьмого тура Южноафриканской Премьер-Лиги состоится матч между Кейптаун Сперс и Голден Эрроуз, которые сейчас располагаются на противоположных «полюсах» турнирной таблицы.

Кейптаун Сперс

Футбольный клуб из Кейптауна, который до 2020 года назывался «Аякс» Кейптаун, после выкупа у амстердамского Аякса контрольного пакета акций сменил название на текущее. Клуб основан в 1970 году и становился чемпионом ЮАР (1995), трижды был вице-чемпионом (2003/04, 2007/08, 2010/11), является двукратным обладателем Кубка Лиги ЮАР (2000, 2008) и Кубка ЮАР (1995, 2007) и Кубка Восьми (2015).

По итогам сезона 2017/18 «Аякс» занял последнее шестнадцатое место в турнирной таблице и вылетел с высшего дивизиона. В Первом дивизионе в сезоне 2018/19 клуб занял четвертое место, вне зоны плей-офф, а в следующем сезоне уже был на второй строчке турнирной таблицы, но в плей-офф проиграл «Блек Леопардс» и вновь не вышел в Премьер-лигу.

После того, как «кейптаунские звезды» выкупили контрольный пакет акций у Аякса, они назначили нового тренера и уже Кейптаун Сперс поднялся в высший дивизион страны после сезона 2022/23.

В текущем сезоне, в Премьер-Лиге Кейптаун Сперс проиграл все 5 матчей с общим счетом 2:10, при чем, что примечательно, если «городские воины» забивали гол, то в этом матче пропускали три гола от соперника. На данный момент клуб из столицы ЮАР занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Голден Эрроуз

Футбольний клуб из Дурбана основан в 1943 году. Голден Эрроуз один из старейших клубов ЮАР. Однако, несмотря на свою продолжительную историю, клуб ни разу не добивался хоть сколько бы то ни было значимых успехов. Главным на данный момент достижением клуба является пятое место в Премьер-Лиге ЮАР в сезонах 2002/03 и 2008/09.

Голден Эрроуз неоднократно вылетал с высшего дивизиона, но в прошлом сезоне заняли девятое место отстав от четвертой строчки всего на семь очков, аналогично и в сезоне 2021/22 «Абафана Бестенде» заняли девятую позицию и отставание от третьего места было на семь пунктов, поэтому эту команду нельзя недооценивать.

Команда из Дурбана провела активную трансферную работу летом сменив некоторых игроков, так голкипера-ветерана сменили на более молодого, а также усилили защиту команды и в этом сезоне Голден Эрроуз постарается побороться, как минимум, за квалификацию КАФ.

В текущем сезоне после шести матчей у Голден Эрроуз три победы и две ничьи, проиграли только Мамелоди Сандаунс, который является южноафриканским грандом и за последнее десять сезонов восемь раз завоевывал чемпионство.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды неоднократно встречались между собой в рамках Премьер-Лиги, но все матчи были еще с Аяксом Кейптаун, а не Кейптаун Сперс. Последний матч эти команды играли еще в далеком 2018 году и тогда сильнее оказался Голден Эрроуз (1:0), до этого в 2017 было две ничьи со счетом 1:1. За последние десять матчей этих команд Голден Эрроуз лишь дважды побеждал в матчах, на счету Кейптаун Сперс три победы. Что еще интересно, команды лишь дважды пробили тотал 2,5Б.

Прогноз на матч

Кейптаун Сперс не показывает результатов в этом сезоне и врядли покажет что-то против Голден Эрроуз, но и «Абафана Бестенде» врядли много забьют в этом матче, поэтому ставлю на тотал 2,5М за 1,71.

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