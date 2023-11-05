Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.1 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура южноафриканской Премьер Лиги состоится матч между командами Кейптаун Сити и Чиппа Юнайтед. Встреча пройдет на Кейптаун Стэдиум во вторник, 7 ноября. Начало игры запланировано на 18:30 по центральноевропейскому времени.

Кейптаун Сити

Новый сезон Кейптаун Сити начал хорошо. Две победы в стартовых турах вселяли надежду. А потом пошла полоса неудач. Четыре поражения подряд, а затем ничья откинули команду вниз по турнирной лестнице. В предыдущем матче Сити немного поправил положение — в матче против Ричардс Бэй победили 3:1.

Сейчас Кейптаун Сити идет на 4-й строчке турнирной таблицы и всего на четыре очка отстает от тройки призеров. Если команда хочет побороться за медали, то в следующем матче надо побеждать крепкого соперника.

Чиппа Юнайтед

Весной коллектив едва не вылетел из высшего дивизиона, а на старте нового сезона находится в таблице Премьер Лиги неподалеку от выхода в Кубок Конференции КАФ. Впрочем, сыграна только треть чемпионата, но планка задана уже очень высокая по сравнению с тем, что мы видели сезоном ранее.

При этом, что удивительно, Чиппа показывает удручающие результаты в домашних матчах. Как итог - лишь одна победа и три ничьих при двух поражениях. Пожалуй, можно было набрать и побольше очков, однако отчасти где-то и везло. Главное для команды, что пока удается компенсировать неудачи дома гостевыми играми, где еще не было поражений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Кейптаун проиграл лишь один из последних пяти матчей.

Чиппа не смогла забить только в двух матчах из девяти предыдущих.

Кейптаун не проигрывает своему следующему сопернику уже на протяжении 6 лет.

Прогноз

По мнению букмекеров фаворитом выглядят хозяева, однако у Чиппы серия без поражений именно в выездных поединках. В любом случае, считаю, что гости поборятся за победу, а ставить буду на то, что обе команды забьют.

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