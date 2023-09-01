Прогноз на матч Победа Арсенал Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

3 августа в матче четвертого тура чемпионата Англии сыграют лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Арсенал

Новый сезон для “канониров” начался не так впечатляюще, как прошлый. Несмотря на это, вице-чемпион страны пока показывает неплохие результаты.

По итогам трех туров команда набрала 7 очков и занимает место в первой пятерке турнирной таблицы. У команды пока не было поражений, хотя и все победы “канониров" в новом сезоне не были уверенными, а скорее “натянутыми”.

Интересно, что Арсенал встречался с Манчестер Юнайтед в контрольном матче летом и тогда была зафиксирована победа “красных дьяволов” со счетом 2:0.

Манчестер Юнайтед

“Красные дьяволы” уже имеют одно поражение в трех матчах в новом сезоне. Во втором туре они неожиданно уступили на выезде Тоттенхэму. Остальные же два матча завершились победой Манчестер Юнайтед.

После трех туров команда из Манчестера занимает восьмое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Манчестер Сити на три балла. Ситуация пока не выглядит плачевной, однако первые туры показали, что проблем у Манчестер Юнайтед хватает, особенно в играх с командами, претендующими на медали.

Не исключено, что у МЮ будут большие трудности в борьбе за место в топ-четверке.

Интересные факты

"Манчестер Юнайтед" выиграл 6 из последних 7 матчей, в то время как трех из последних четырех матчей с участием "Арсенала" было забито более 2.5 голов.

Прогноз

По версии букмекеров, Арсенал является явным фаворитом и должен взять реванш за поражение в летнем контрольном матче. Буду ставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.83.

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