ВИДЕО. Роналду продолжает забивать, а Аль-Наср снова побеждает

11 ноября состоялся матч 13-го тура саудовской Про-Лиги, в котором Аль-Вехда на своем поле принимала Аль-Наср.

Гости считались безоговорочными фаворитами и сумели подтвердить это на футбольном поле. По большому счету результат был сделан еще в первом тайме. Сперва отличился левый защитник Алекс Теллес, а затем с передачи Брозовича дебютный гол в этом сезоне забил Аль-Амри. Хозяева, к слову, за весь тайм так и не пробили ни разу в створ ворот соперников.

В начале второй половины за дело взялся Роналду. Португалец забил свой 16-й гол в этом сезоне во всех турнирах. Аль-Наср сумел забить еще раз, однако гол Талиски не засчитали арбитры. Хозяева смогли ответить голом престижа: за десять минут до конца точный удар нанес Ансельмо. На большее ни времени, ни сил уже не хватило.

Аль-Вехда — Аль-Наср — 1:3

Голы: Ансельмо 81 - Теллес 11, Аль-Амри 39, Роналду 50.

После этого тура Аль-Наср остается на второй строчке. До лидирующего Аль-Хиляля по-преднему четыре очка.

Joy every time you see it 😮‍💨💛 pic.twitter.com/EHhN6Hcife — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 11, 2023