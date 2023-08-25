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Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании

Новости футбола Сегодня, 17:38
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Фото: инстаграм Реала/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде добился победы над клубом “Сельта”. Матч состоялся в городе Виго на стадионе “Балаидос” и завершился победой гостей со счетом 1:0.

В начале матча арбитр не засчитал гол нападающего хозяев Йергена Ларсена из-за фола на вратаре “Реала” Кепе Аррисабалаге. В середине второго тайма пенальти не забил Родриго Гоэс. Единственный гол на 81-й минуте забил Джуд Беллингем с передачи Хоселу.

“Реал”, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с одним очком осталась на 16-м месте.

“Сельта” – “Реал” - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 81 Беллингем.

“Сельта”: Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Айду, Серви (Санчес, 45), Де Ла Торре (Родригес, 81), Бельтран, Бамба, Аспас, Ларсен (Тапия, 77).

“Реал”: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 80), Вальверде, Камавинга (Кроос, 62), Тчуамени (Модрич, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор (Хоселу, 18), Родриго.

Желтые карточки: Аспас (67), Кроос (71), Рюдигер (90), Тапия (90), Начо (90).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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