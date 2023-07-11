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ПСЖ отказался от покупки испанского таланта

Новости футбола Сегодня, 14:58
ПСЖ отказался от покупки испанского таланта Фото: инстаграм Габриэля Вейги/Автор неизвестен

Парижский “Пари Сен-Жермен” не будет покупать полузащитника “Сельты” из Виго и молодежной сборной Испании U-21 Габриэля Вейгу, сообщает Le10sport,.

По сведениям источника, новый главный тренер французского клуба Луис Энрике не заинтересован в услугах футболиста. Таким образом, ПСЖ вышел из борьбы за испанца.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Вейге проявляют “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Челси”. Также он входит в сферу интересов “Реала” и “Барселоны”. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро.

Вейга является воспитанником “Сельты”. Всего он провел за испанский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом из Виго действует до лета 2026 года.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил полузащитников Мануэля Угарте (60 миллионов евро) и Ли Кан Ина (22), защитника Лукаса Эрнандеса (45), а также выкупил трансфер нападающего Уго Экитике (28,5). Кроме того, в парижский клуб на правах свободного агента перешли защитник Мартин Шкриньяр и полузащитник Марко Асенсио.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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