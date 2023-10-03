Новый скандал в испанском футболе: теперь в подкупе судей обвинили Реал

Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо сделал громкое заявление.

По его словам, у него есть доказательства того, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес причастен к подкупу судей.

По словам Вильярехо, Перес подкупал судей ещё до того, как этим начала заниматься «Барселона».

“Тот, кто осмелился осудить Переса, рисковал своей жизнью. Сейчас не существует ни одной улики, которая позволила бы привлечь Переса к ответственности”, - сказал он.

Отметим, что днем ранее Вильярехо заявил, что у него есть документы, которые помогут в расследовании в адрес бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя. По словам бывшего стража порядка, документы ему передали люди, приближенные к нынешнему президенту каталонского клуба Жоану Лапорте.

Напомним, что 3 октября мадридский «Реал» проведет сой второй матч на групповой стадии Лиги чемпионов. На выезде “сливочные” сыграют против чемпиона Италии «Наполи».