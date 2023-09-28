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Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры

Новости футбола Сегодня, 06:06
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры

Судейский скандал вокруг “Барселоны” набирает новых оборотов.

Согласно информации из El Debate, 28 сентября каталонскому клубу было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве в связи с делом бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации, Хосе Негрейры.

Кроме “Барселоны” обвинения озвучили и самому Негрейре. Кроме того, по громкому делу проходят сын футбольного чиновника, а также бывшие президенты каталонской команды, Жозеп Бартомеу и Сандро Росел.

По словам главы Следственного суда Барселоны, Хоакина Агирре, выплата в размере 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей является преступлением.

У судя есть позиция, согласно которой ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за исполнение своих прямых обязанностей.

В случае доказательства вины «Барселоны», клубу грозит изгнание в Сегунду (второй дивизион) и дисквалификация от участия в еврокубках.

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