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Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 01:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Форвард «Баварии» Томас Мюллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Вчера опытный футболист сборной Германии добыл свою сотую победу в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает BBC.

Он стал третьим игроком в истории, кто смог добиться такого числа побед, играя за один клуб.

До этого 100 побед в Лиге чемпионов достигали Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала на своем поле «Манчестер Юнайтед» и встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 4:3.

Во втором туре группового этапа «Бавария» сыграет с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» будет играть на своем поле с «Галатасараем». В матче между турецкой и датской командами была зафиксирована ничья 2:2.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года, а его соглашение истекает в 2024 году. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет результативную передачу.

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