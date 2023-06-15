Мората получил суперпредложение из Саудовской Аравии

“Аль-Таавун” хочет купить нападающего “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морату, сообщает Marca.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии готов платить футболисту зарплату в размере 50 миллионов евро. Впрочем, форвард предпочитает остаться в Европе, поэтому, скорее всего, отклонит столь щедрое предложение.

В нынешнем сезоне 30-летний Мората провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.