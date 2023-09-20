Лилль обыграл Олимпию Любляна в первом матче Лиги Конференций

Первый матч Лиги Конференций прошел во вторник 20 сентября. На Стад Пер-Моруа Лилль принимал Олимпия Любляна.

Хозяева считались очевидными фаворитами матча. В первом тайме Лиль больше владел мячом и не давал сопернику шанса ни на один момент. В первой половине Лилль нанес восемь ударов в сторону ворот и пять в створ, Олимпия ни разу не пробивала. К концу первого тайма хозяева заработали пенальти, Джонатан Дэвид реализовал его и вывел свою команду вперед.

После перерыва Олимпия начала огрызаться и создавать моменты, но никакого явного шанса не нашли. Лиль спокойно контролировал матч и уже в компенсированное время Юсуф Язиджи забил второй гол и установил окончательный счет 2:0.

Лига конференций. Группа А. Первый тур.

"Лиль" – "Олимпия" – 2:0

Голы: 1:0 – 43 Дэвид, 2:0 – 90+4 Язиджи