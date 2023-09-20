EN EN NG NG
Главная Новости Лилль обыграл Олимпию Любляна в первом матче Лиги Конференций

Лилль обыграл Олимпию Любляна в первом матче Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 12:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Лилль обыграл Олимпия Любляна в первом матче Лиги Конференции Лилль обыграл Олимпия Любляна в первом матче Лиги Конференции

Первый матч Лиги Конференций прошел во вторник 20 сентября. На Стад Пер-Моруа Лилль принимал Олимпия Любляна.

Хозяева считались очевидными фаворитами матча. В первом тайме Лиль больше владел мячом и не давал сопернику шанса ни на один момент. В первой половине Лилль нанес восемь ударов в сторону ворот и пять в створ, Олимпия ни разу не пробивала. К концу первого тайма хозяева заработали пенальти, Джонатан Дэвид реализовал его и вывел свою команду вперед.

После перерыва Олимпия начала огрызаться и создавать моменты, но никакого явного шанса не нашли. Лиль спокойно контролировал матч и уже в компенсированное время Юсуф Язиджи забил второй гол и установил окончательный счет 2:0.

Лига конференций. Группа А. Первый тур.

"Лиль" – "Олимпия" – 2:0
Голы: 1:0 – 43 Дэвид, 2:0 – 90+4 Язиджи

Популярные новости
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола Сегодня, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола 14 сен 2023, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола 13 сен 2023, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:31 Лилль обыграл Олимпию Любляна в первом матче Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 12:02 Стало известно, сколько пропустит основной голкипер Милана Новости футбола Сегодня, 11:39 Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 10:34 Марсель официально объявил об отставке Марселино Новости футбола Сегодня, 09:57 Босс Тоттенхэма заявил, что Кейн может вернуться в клуб Новости футбола Сегодня, 09:25 Томас Тухель будет отсутствовать на первом матче Баварии в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:38 Гвардиола назвал тренера, которого не сможет превзойти Новости футбола Сегодня, 08:00 Бывший тренер Манчестер Юнайтед раскрыл детали возвращения Роналду Новости футбола Сегодня, 07:06 Криштиану Роналду может принять участие в шоу рестлеров Новости футбола Сегодня, 07:00 Лаутаро Мартинес ответил на слухи о своем уходе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Ланс 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брага - Наполи 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Интер 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - ПСВ 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - Манчестер Юнайтед 20 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Асунсьон - Спортиво Амельяно 21 сентября 2023 года Футбол 21 сен 2023 Прогноз на матч Ренн - Маккаби Хайфа 21 сентября 2023 года Футбол 21 сен 2023 Прогноз на матч Айнтрахт - Абердин 21 сентября 2023 года Футбол 21 сен 2023 Прогноз на матч ЛАСК - Ливерпуль 21 сентября 2023 года