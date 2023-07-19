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Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование

Новости футбола Сегодня, 13:42
Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование Фото: инстаграм Санти Мины/Автор неизвестен

Полузащитник “Сельты” Санти Мина приговорен к четырем годам тюремного заключения, сообщает Marca.

Футболист был признали виновным в мае 2022 года, но он сразу же подал апелляцию. Однако, теперь апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии принял решение оставить в силе приговор игрока. При этом уменьшилась сумма компенсации за моральный ущерб. Теперь Мина должен выплатить жертве изнасилования 25 тысяч евро вместо 50 тысяч евро. У игрока остался последний шанс обжаловать решение в Верховном суде Испании.

27-летний Мина является воспитанником “Сельты”. Он выступает за первую команду с 2013 по 2015 год, а также с 2019 года. Всего он провел за клуб из Виго 163 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 17 результативных передач. Хавбек с 2015 по 2019 год играл за “Валенсию”. В прошлом сезоне Мина играл за саудовский “Аль-Шабаб” на правах аренды.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Руководство “Сельты” предлагало Мине досрочно расторгнуть контракт, но он ответил отказом.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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