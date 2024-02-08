Известный инсайдер раскрыл детали возможного ухода Тони

Главный тренер Брентфорда Томас Франк заявил, что вероятность ухода форварда «шершней» Айвена Тони летом весьма высока, но зимой игроком никто не интересовался.

Как уточнил Фабрицио Романо, всё потому, что в минувшее трансферное окно Брентфорд оценивал игрока в 100 миллионов фунтов и зимой за 27-летнего форварда такие деньги никто платить не хотел.

За Тони все ещё следят Арсенал и Челси и в контексте того, что летом у нападающего останется год контракта, его цена, скорей всего будет ниже и летом клубы могут воспользоваться этой ситуацией.

Напомним, что в минувшем году Тони был дисквалифицирован на восемь месяцев из-за ставок. После того как он отбыл наказание, форвард забил два гола в двух матчах Брентфорда в АПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.