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Брентфорд может попрощаться с Тони уже летом

Новости футбола Сегодня, 08:16
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Брентфорд может попрощаться с Тони уже летом Брентфорд может попрощаться с Тони уже летом

Несмотря на январские заявления форварда Брентфорда Айвена Тони о том, что он не покинет команду, вероятность того, что нападающий уйдет из стана «шершней» таки существует.

Её в интервью датскому порталуTipsbladetозвучил главный тренер Брентфорда Томас Франк:

«Весьма очевидно, что Тони вероятно будет продан летом. Весьма дорого продавать своего лучшего игрока, но с другой стороны, я также знаю, что летом у него останется только год контракта с нами.

Мы знаем, чего он стоит. Я не думаю, что существует большое количество нападающих в мире, которые лучше него прямо сейчас. Он на самом деле хороший игрок, который в расцвете футбольных сил.

Лично я, как тренер, хотел бы сохранить его, но одного дня будет забавно увидеть его в топовой команде. Этой зимой, честно говоря, у нас не было предложений по нему, но это удивляет меня, что не было множества клубов, которые интересовались ним».

Ранее сообщалось, что Тони привлекает к себе интерес со стороны лондонского Арсенала.

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