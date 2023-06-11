Икарди может поехать играть к Роналду

Саудовский клуб" Аль-Таавун" планирует пригласить в команду форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, сделка находится на начальной стадии.

Несмотря на это, представители “Аль-Таавун” полны решимости продолжить.

В прошлом сезоне Икарди выступал на правах аренды за “Галатасарай”. Всего он провел 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.