Сумасшедший камбек. Галатасарай отыгрался на последних минутах матча ЛЧ против Копенгагена

Галатасарай на домашнем стадионе принимал Копенгаген в первом туре Лиги чемпионов в группе А.

Копенгаген отдал мяч Галатасараю и ждал своего момента. На 35-й минуте Мохамед Эльюнусси забил и вывел датчан вперед. В первом тайме опасных моментов как таковых больше не было. Копенгаген минимально побеждал после первой половины.

Во втором тайме Копенгаген удвоил преимущество. Диогу Гонсалвеш стал автором гола. Копенгаген защищался и не давал хозяевам поля создать какой-то случай. На 73-й минуте гости остались в меньшинстве. Elias Jelert получил вторую желтую карточку и покинул поле. И для Копенгагена это завершилось плохо. На 86-й минуте Галатасарай Саша Боэ сократил отставание, а через две минуты Тэте сравнял счет. Через две минуты хозяева перевернули матч с ног на голову и спасли ничью.

Лига Чемпионов. Первый тур. Группа А

"Галатасарай" - "Копенгаген" - 2:2

Голы: 0:1, 35 Эльюнусси, 0:2 - 58 Гонсалвеш, 1:2 - 86 Боэ, 2:2 - Тете