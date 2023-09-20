Бывший тренер Манчестер Юнайтед раскрыл детали возвращения Роналду

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вспомнил о том, как при нем в команду вернулся бывший ее капитан Криштиану Роналду.

По словам норвежского тренера, решение о таком трансфере было очень непростым.

"Возвращение Роналду? Это было очень сложное решение, и я чувствовал, что нам стоит рискнуть, но оказалось, что мы ошиблись.

Первоначально все выглядело так правильно. Когда Криштиану подписал контракт, болельщики испытали волнение во время матча с Ньюкаслом, когда Олд Траффорд ожил после его двух забитых голов, и мы победили со счетом 4:1. В то время он был одним из лучших бомбардиров в мире и казался очень сильным", - рассказал Сульшер в интервью The Athletic.

Португалец вернулся в английский клуб в 2021 году, однако не задержался в команде надолго. После чемпионата мира в Катаре он подписал контракт с саудовским клубом Аль-Наср, где выступает и сейчас.

Интересно, что уход португальца из Манчестер Юнайтед сопровождался скандалом. В клубе не хотели сотрудничать с футболистом, из-за чего он потерял место в стартовом составе.