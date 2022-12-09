"Бавария" определилась со стратегией по трансферу Кейна

Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего лондонского “Тоттенхэма” Харри Кейна, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб собирается провести переговоры по трансферу форварда весной следующего года. В “Баварии” надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт со “шпорами” истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” и сборной Англии 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

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