В Саудовской Аравии высказались о возможном трансфере Роналду

Бывший наставник саудовского “Аль-Насра” Рауль Канеда высказался по поводу возможного трансфера португальца Криштиану Роналду в клуб.

По словам специалиста, лига в Саудовской Аравии весьма конкурентна, а “Аль-Наср” - один из крупнейших азиатских клубов с большими традициями.

“Наш футбол - это не то место, в котором нет конкуренции. Здесь на Роналду будут оказывать большое давление и требовать многого. Перед нами стоит задача выигрывать лигу каждый год. Это тяжелая задача и это не самое комфортное место для комфортной жизни на пенсии”, - сказал он.

Ранее СМИ писали, что “Аль-Наср” предлагает Роналду контракт на 2,5 года с окладом в 200 миллионов долларов за сезон.