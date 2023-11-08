Байер Леверкузен назвал цену, за которую готов продать Вирца
Байер не продаст своего полузащитника Флориана Вирца дешевле, чем за 100 миллионов евро, сообщает издание Kicker.
Несмотря на слухи, футболист не покинет свой клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Но, весьма вероятно, что Вирц покинет команду летом следующего года, если Байер получит хорошее предложение.
Это важный фактор в возможной будущей сделке. Спортивного директора Байер Леверкузена Саймона Рольфеса спросили о возможном трансфере в Ливерпуль за 92 миллиона евро. Однако такой вариант не слишком устраивает руководство команды.
Таким образом, немецкий клуб послал четкое сообщение о том, что если Вирц будет продан, то это будет рекордная продажа, и он должен будет превзойти трансфер Кая Гаверца в Челси за 80 миллионов в 2020 году. Ранее появилась информация, что интерес к Вирцу проявляют представители АПЛ - Манчестер Сити и Челси.
С 2010 по 2020 год выступал в футбольной академии Кёльна. В январе 2020 года перешел в Байер. 18 мая 2020 года Вирц дебютировал в немецкой Бундеслиге, выйдя в стартовом составе в матче против Вердера. Он стал самым молодым игроком Леверкузена в Бундеслиге, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 15 дней, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Каю Гаверцу.
В текущем сезоне немец отметился 6 голами и 9 ассистами в 15 матчах.