EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Байер Леверкузен назвал цену, за которую готов продать Вирца

Байер Леверкузен назвал цену, за которую готов продать Вирца

Новости футбола Вчера, 14:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Байер Леверкузен назвал цену, за которую готов продать Вирца Фото: https://www.instagram.com/flowirtz27/

Байер не продаст своего полузащитника Флориана Вирца дешевле, чем за 100 миллионов евро, сообщает издание Kicker.

Несмотря на слухи, футболист не покинет свой клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Но, весьма вероятно, что Вирц покинет команду летом следующего года, если Байер получит хорошее предложение.

Это важный фактор в возможной будущей сделке. Спортивного директора Байер Леверкузена Саймона Рольфеса спросили о возможном трансфере в Ливерпуль за 92 миллиона евро. Однако такой вариант не слишком устраивает руководство команды.

Таким образом, немецкий клуб послал четкое сообщение о том, что если Вирц будет продан, то это будет рекордная продажа, и он должен будет превзойти трансфер Кая Гаверца в Челси за 80 миллионов в 2020 году. Ранее появилась информация, что интерес к Вирцу проявляют представители АПЛ - Манчестер Сити и Челси.

С 2010 по 2020 год выступал в футбольной академии Кёльна. В январе 2020 года перешел в Байер. 18 мая 2020 года Вирц дебютировал в немецкой Бундеслиге, выйдя в стартовом составе в матче против Вердера. Он стал самым молодым игроком Леверкузена в Бундеслиге, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 15 дней, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Каю Гаверцу.

В текущем сезоне немец отметился 6 голами и 9 ассистами в 15 матчах.

Связанные команды и лиги
Байер Бундеслига Германия
Популярные новости
Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов
Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов
Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов
"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса
Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 Новости футбола Вчера, 17:55 Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:01 Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:22 Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:17 Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага Новости футбола Сегодня, 00:14 Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 18:13 Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года