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Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца

Новости футбола Сегодня, 13:00
Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца Фото: инстаграм Габриэля Вейги/Автор неизвестен

Саудовский “Аль-Ахли” близок к покупке полузащитника “Сельты” из Виго и молодежной сборной Испании Габриэля Вейги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб принял предложение от саудовцев. Сам игрок также согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии. Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Вейги составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанцем также интересовались “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Сити”, “Пари Сен-Жермен”, “Наполи”, “Ливерпуль” и “Челси”.

21-летний Вейга является воспитанником академии “Сельты”. Всего он провел за клуб из Виго 56 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. По итогам февраля 2023 года он был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Вейга с 2022 года играет за молодежную сборную Испании. Всего он провел за испанскую команду девять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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