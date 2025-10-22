Manchester United shows interest in Stuttgart midfielder Angelo Stiller
"The Red Devils" are keeping an eye on the German holding midfielder
Transfer news Today, 14:20Steven Perez Dailysports's expert Translated by the editors
https://x.com/FabrizioRomano/status/1963128827712061802
Stuttgart midfielder Angelo Stiller has attracted the interest of Manchester United. The Red Devils had previously shown interest in signing the 24-year-old, but so far, no concrete details regarding a transfer have emerged.
Details: According to journalist Florian Plettenberg, Stuttgart has set a price tag of around €50 million for their defensive midfielder.
This season, Stiller has made 11 appearances across all competitions, scoring one goal and providing four assists.
Reminder: Manchester United has entered the race to sign Nottingham midfielder Elliot Anderson.