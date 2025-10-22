ES ES FR FR
Manchester United shows interest in Stuttgart midfielder Angelo Stiller

"The Red Devils" are keeping an eye on the German holding midfielder
Transfer news Today, 14:20
Steven Perez Dailysports's expert Translated by the editors
Stuttgart midfielder Angelo Stiller has attracted the interest of Manchester United. The Red Devils had previously shown interest in signing the 24-year-old, but so far, no concrete details regarding a transfer have emerged.

Details: According to journalist Florian Plettenberg, Stuttgart has set a price tag of around €50 million for their defensive midfielder.

This season, Stiller has made 11 appearances across all competitions, scoring one goal and providing four assists.

Reminder: Manchester United has entered the race to sign Nottingham midfielder Elliot Anderson.

