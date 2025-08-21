Fighting squad announced! Bafana Bafana reveal roster for 2026 World Cup qualifiers
The head coach has made his choice.
Tough matches lie ahead.
Details: Today, the official page of the South African national football team, Bafana Bafana, unveiled the list of players called up for the upcoming September qualifiers against Lesotho and Nigeria.
- RONWEN WILLIAM
- RICARDO GOSS
- RENALDO LEANER
- SIPHO CHAINE
- DARREN JOHNSON
- SYDNEY MOBBIE
- KHULUMANI NDAMANE
- THABO MALOISANE
- NKOSINATHI SIBISI
- MBEKEZELI MBOKAZI
- SIPHO MBULE
- THEMBA ZWANE
- KHULISO MUDAU
- SAMUKELO KABINI
- FAWAAZ BASADIEN
- THAPELO MORENA
- MIHLALI MAYAMBELA
- KEEGAN ALLAN
- ZUKO MDUNYELWA
- IME OKON
- MALIBONGWE KHOZA
- BRADLEY CROSS
- VUYO LETLAPA
- LYLE FOSTER
- THALENTE MBATHA
- NDAMULELO MAPHANGULE
- LUKE LE ROUX
- GAPE MORALO
- SIPHESIHLE MKHIZE
- EVIDENCE MAKGOPA
- DEVIN TITUS
- OSWIN APPOLLIS
- PATRICK MASWANGANYI
- TSHEPANG MOREMI
- IQRAAM RAYNERS
- PUSO DITHEJANE
- NKOTA
- RELEBOHILE MOFOKENG
- KAMOGELO SEBELEBELE
- ASHLEY CUPIDO
- BATHUSI AUBAAS
- SIYABONGA NGEZANA
- JAYDEN ADAMS
- AUBREY MODIBA
- TEBOO MOKOENA
- DEANO VAN ROOYEN
- MDUDUZI SHABALALA
- BONGOKHULHE HLONGWA.
The clashes against Lesotho and Nigeria are scheduled for September 5 and 9, respectively. Currently, Bafana Bafana lead the group with 4 wins, 1 draw, and 1 defeat.
