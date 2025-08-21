RU RU ES ES FR FR
Fighting squad announced! Bafana Bafana reveal roster for 2026 World Cup qualifiers

The head coach has made his choice.
Football news Today, 10:58
Kenley Ward Dailysports's expert
Tough matches lie ahead.

Details: Today, the official page of the South African national football team, Bafana Bafana, unveiled the list of players called up for the upcoming September qualifiers against Lesotho and Nigeria.

  • RONWEN WILLIAM
  • RICARDO GOSS
  • RENALDO LEANER
  • SIPHO CHAINE
  • DARREN JOHNSON
  • SYDNEY MOBBIE
  • KHULUMANI NDAMANE
  • THABO MALOISANE
  • NKOSINATHI SIBISI
  • MBEKEZELI MBOKAZI
  • SIPHO MBULE
  • THEMBA ZWANE
  • KHULISO MUDAU
  • SAMUKELO KABINI
  • FAWAAZ BASADIEN
  • THAPELO MORENA
  • MIHLALI MAYAMBELA
  • KEEGAN ALLAN
  • ZUKO MDUNYELWA
  • IME OKON
  • MALIBONGWE KHOZA
  • BRADLEY CROSS
  • VUYO LETLAPA
  • LYLE FOSTER
  • THALENTE MBATHA
  • NDAMULELO MAPHANGULE
  • LUKE LE ROUX
  • GAPE MORALO
  • SIPHESIHLE MKHIZE
  • EVIDENCE MAKGOPA
  • DEVIN TITUS
  • OSWIN APPOLLIS
  • PATRICK MASWANGANYI
  • TSHEPANG MOREMI
  • IQRAAM RAYNERS
  • PUSO DITHEJANE
  • NKOTA
  • RELEBOHILE MOFOKENG
  • KAMOGELO SEBELEBELE
  • ASHLEY CUPIDO
  • BATHUSI AUBAAS
  • SIYABONGA NGEZANA
  • JAYDEN ADAMS
  • AUBREY MODIBA
  • TEBOO MOKOENA
  • DEANO VAN ROOYEN
  • MDUDUZI SHABALALA
  • BONGOKHULHE HLONGWA.

The clashes against Lesotho and Nigeria are scheduled for September 5 and 9, respectively. Currently, Bafana Bafana lead the group with 4 wins, 1 draw, and 1 defeat.

Reminder: Incredible drama! Bafana Bafana lose victory against Guinea in the dying seconds

