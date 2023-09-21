Неймар попал в новый скандал: его беременная девушка отреагировала на слухи

Бразильский форвард Неймар недавно отдыхал в одном из ночных клубов в Испании, где его заметили в компании двух девушек.

Как сообщает Sportskeeda, фанатов разочаровало поведение футболиста, так как его девушка Бруно Бьянкарди ждет ребенка.

Сама возлюбленная Неймара уже отреагировала на эту ситуацию и попыталась объяснить, что произошло на самом деле.

"Здравствуйте, я знаю о том, что произошло, и разочарована еще раз, но на этой стадии моей беременности моя забота и внимание сосредоточены на моей дочери, и это все, о чем я думаю сейчас. Спасибо всем за выражение любви", - написала девушка в своем социальном аккаунте.

Стоит отметить, что у Неймара уже есть один сын от предыдущих отношений. Малышу сейчас 12 лет. Очень часто футболист показывает в своих социальных сетях фотографии с ребенком.

Напомним, что недавно Неймар устроил скандал в матче за свой новый клуб “Аль-Хиляль”. В матче азиатской Лиги чемпионов он толкнул и ударил мячом в соперника.