ФОТО. Неймар снова оказался в центре скандала

Звездный футболист сборной Бразилии и саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар вляпался в очередной громкий скандал.

На этот раз бразилец был наказан за грубое поведение в матче Лиги чемпионов против "Навбахора", сообщает Tengri Sport.

31-летний нападающий вышел в стартовом составе "Аль-Хиляля" Лиги чемпионов, но так и не помог своей команды добыть победу. Хозяева поля проигрывали вплоть до 90+10-й минуты, но сумели вырвать ничью.

Скандальный эпизод с Неймаром случился на 60-й минуте, когда он оттолкнул противника, который мешал ему выполнить штрафной удар, а затем пнул в него мяч.

В социальных сетях фанаты выразили мнение, что Неймар разнервничался из-за того, что у него не складывалась игра в этом матче.

Это был второй матч Неймара за "Аль-Хиляль". Ранее южноамериканец вышел на замену в матче чемпионата и сделал голевую передачу.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" за €90 миллионов из французского ПСЖ. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.

Летом арабский клуб также пополнили Яссин Буну, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Александар Митрович.