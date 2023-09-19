ФОТО. Неймар снова оказался в центре скандала
Звездный футболист сборной Бразилии и саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар вляпался в очередной громкий скандал.
На этот раз бразилец был наказан за грубое поведение в матче Лиги чемпионов против "Навбахора", сообщает Tengri Sport.
31-летний нападающий вышел в стартовом составе "Аль-Хиляля" Лиги чемпионов, но так и не помог своей команды добыть победу. Хозяева поля проигрывали вплоть до 90+10-й минуты, но сумели вырвать ничью.
Скандальный эпизод с Неймаром случился на 60-й минуте, когда он оттолкнул противника, который мешал ему выполнить штрафной удар, а затем пнул в него мяч.
В социальных сетях фанаты выразили мнение, что Неймар разнервничался из-за того, что у него не складывалась игра в этом матче.
Это был второй матч Неймара за "Аль-Хиляль". Ранее южноамериканец вышел на замену в матче чемпионата и сделал голевую передачу.
Неймар перешел в "Аль-Хиляль" за €90 миллионов из французского ПСЖ. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.
Летом арабский клуб также пополнили Яссин Буну, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Александар Митрович.