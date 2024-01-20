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Наполи - Интер: где и когда смотреть онлайн, последние новости

Новости футбола Сегодня, 04:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Наполи - Интер: где и когда смотреть онлайн, последние новости Фото: AP Photo/Автор неизвестен

В понедельник, 22 января, нас ждет финальный матч Суперкубка Италии, в котором сыграют действующий чемпион против обладателя Кубка и Суперкубка страны. Наполи встретится с Интером.

Наполи – Интер: что нужно знать о матче

В текущем году Суперкубок Италии впервые проходит в обновленном формате. Ранее за этот трофей сражались победитель Чемпионата и Кубка прошлого сезона, а в этом году этот турнир принял немного обновлённый формат. Теперь за Суперкубок сражаются два финалиста Кубка Италии и два лидера прошлогодней Серии А.

В полуфинальных матчах обе команды победили соперником со счетом 3:0. Наполи уверенно переиграл Фиорентину, а Интер оказался сильнее Лацио.

Последние новости

Два года подряд Кубок и Суперкубок страны завоевывает Интер. В прошлом году в матче за Суперкубок они одолели Милан (3:0), а в позапрошлом – Ювентус (2:1). Наполи последний раз завоевывал этот трофей в 2014 году, когда переиграл Ювентус в серии пенальти. Всего, команда из Рима одиннадцать раз принимала участие в матче за Суперкубок, а побеждала в семи, у их нынешних соперников статистика немного скромнее и из четырех матчей за этот титул они дважды выиграли. Рекордсменом Италии по количеству Суперкубков является Ювентус, который девять раз завоевывал этот трофей. На втором месте расположился Милан, у которого также, как и у Интера, семь титулов, и в случае победы римской команды в предстоящем матче они выйдут на второе место в общем зачете.

Наполи - Интер: где смотреть матч

Эта игра пройдет в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк» и начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - ОТТ Setanta Sports
  • Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
  • Грузия -Setanta Sports Georgia
  • Израиль - Sport 3
  • Казахстан - ОТТ Setanta Sport
  • Кыргызстан - ОТТ Setanta Sports
  • Латвия - ОТТ Setanta Sports
  • Литва - ОТТ Setanta Sports
  • Молдова - ОТТ Setanta Sports
  • Польша - Polsat Sport Extra
  • Таджикистан - ОТТ Setanta Sports
  • Туркменистан - ОТТ Setanta Sports
  • Украина – MEGOGO Football
  • Узбекистан - OTT Setanta Sports
  • Эстония - OTT Setanta Sports
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