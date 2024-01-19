Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Новости футбола Сегодня, 15:50
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Во втором полуфинальном матче Суперкубка Италии Интер сыграл против Лацио. Игра прошла в пятницу, 19 января.
Миланская команда открыла счет на 17-й минуте, с передачи Димарко. Интер продолжал доминировать на футбольном поле, 64% владения, 14 ударов в сторону и четыре в створ ворот. Сразу после перерыва, на 49-й минуте, Чалханоглу реализовал пенальти и удвоил преимущество команды Индзаги.
Интер продолжал в дальнейшем владеть мячом и контролировать матч. На последних минутах Фраттези забил третий мяч и поставил точку в матче. Чиро Иммобиле сократил отставание через одну минуту, но этот гол отменили.
Суперкубок Италии. Полуфинал
Интер - Лацио - 3:0
Голы: 1:0 - 17 Тюрам, 2:0 - 49 Чалханоглу, 3:0 - 87 Фраттези
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Новости футбола Сегодня, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Новости футбола Сегодня, 13:33 Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру
Новости баскетбола Сегодня, 12:44 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Новости футбола Сегодня, 12:37 Globe Soccer Awards. Холанд стал лучшим футболистом 2023 года
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года