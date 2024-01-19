Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Италии Интер сыграл против Лацио. Игра прошла в пятницу, 19 января.

Миланская команда открыла счет на 17-й минуте, с передачи Димарко. Интер продолжал доминировать на футбольном поле, 64% владения, 14 ударов в сторону и четыре в створ ворот. Сразу после перерыва, на 49-й минуте, Чалханоглу реализовал пенальти и удвоил преимущество команды Индзаги.

Интер продолжал в дальнейшем владеть мячом и контролировать матч. На последних минутах Фраттези забил третий мяч и поставил точку в матче. Чиро Иммобиле сократил отставание через одну минуту, но этот гол отменили.

Суперкубок Италии. Полуфинал

Интер - Лацио - 3:0

Голы: 1:0 - 17 Тюрам, 2:0 - 49 Чалханоглу, 3:0 - 87 Фраттези