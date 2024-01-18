Наполи разгромил Фиорентину в полуфинале Суперкубка Италии

Наполи и Фиорентина сражались за выход в финал Суперкубка Италии. Матч проходил в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Неаполитанцы вышли вперед в середине первого тайма. Джованни Симеоне реализовал выход на ворота Фиалок после передачи Жуана Жезуса.

Спустя несколько минут мяч побывал в сетке ворот Голлини, но гол Бельтрана не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда. В конце тайма Фиалки имели прекрасную возможность отыграться, но Иконе не смог реализовать пенальти, ударив мимо ворот.

Во втором тайме команда Маццари стала в железную оборону, а Фиорентина безрезультатно пыталась ее взломать и спасти матч. Зато действующий чемпион закрепил успех. Дзербин оформил дубль в течение трех минут, забив свой первый и второй голы за главную команду Наполи.

Соперник неаполитанцев по финалу Суперкубка определится 19 января в матче Интера и Лацио.

🇮🇹🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Napoli are into the Coppa Italia final after beating Fiorentina 3-0! 🔵⚪️



They will play Inter OR Lazio in 4 days time for the final. 🔜 pic.twitter.com/AQOEdbqJUP — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2024

Суперкубок Италии, полуфинал

Наполи - Фиорентина - 3:0

Голы: Д. Симеоне, 22, Дзербин, 84, 87