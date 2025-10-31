ES ES FR FR
U17 World Cup : Mali unveils its squad for Qatar

It's a list of 21 players.
Football news Today, 09:43
The list of 21 players selected to represent Mali at the 2025 U17 World Cup has been released. While this global football tournament will take place in Qatar from November 3rd to 27th, the Malian Football Federation officially published this list on Friday, October 31st, 2025.

  • Here is the list :

GOALKEEPERS

LAMINE SINABA – Cherifla Academy

MAMADOU SOULEYMANE SACKO – ABM Foot

CHEICK OUMAR DIARRA – FC Diarra

MIDFIELDERS

IBRAHIM DIAKITÉ – JMG Academy

ISSA KONÉ – Africa Foot

MODIBO N’TIO COULIBALY – Kingui FC

SEYDOU DEMBELE – JMG Academy

MAHAMADOU TRAORÉ – Players Dreams

DEFENDERS

MAHAMADOU KONATÉ – FC Diarra

TIEMOKO BERTHE – Etoiles du Mandé

ABOUBACAR SIRIKI CAMARA-AFE

SOULEYMANE DOUMBIA – Derby Academy

MOHAMED TRAORE – Bomissala Academy

SAMBA KONARE – Stade Malien

LAMINE SIDIKI KEITA – AFBD – Sikasso

FIGHTERS

SOUMAILA FANE – AFBD- Sikasso

MOHAMED DHIARRA – Djoliba AC

ZOUMANA BALLO-Yeelen Olympic

FAMORY SANGARÉ – Racing Club Argenteuil

SALIF ABDOULAYE TRAORÉ – AFBD – Sikasso

N’DJICOURA RAYMOND BOMBA – CSB

Selector

ADAMA DIEFLA DIALLO

