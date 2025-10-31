U17 World Cup : Mali unveils its squad for Qatar
The list of 21 players selected to represent Mali at the 2025 U17 World Cup has been released. While this global football tournament will take place in Qatar from November 3rd to 27th, the Malian Football Federation officially published this list on Friday, October 31st, 2025.
- Here is the list :
GOALKEEPERS
LAMINE SINABA – Cherifla Academy
MAMADOU SOULEYMANE SACKO – ABM Foot
CHEICK OUMAR DIARRA – FC Diarra
MIDFIELDERS
IBRAHIM DIAKITÉ – JMG Academy
ISSA KONÉ – Africa Foot
MODIBO N’TIO COULIBALY – Kingui FC
SEYDOU DEMBELE – JMG Academy
MAHAMADOU TRAORÉ – Players Dreams
DEFENDERS
MAHAMADOU KONATÉ – FC Diarra
TIEMOKO BERTHE – Etoiles du Mandé
ABOUBACAR SIRIKI CAMARA-AFE
SOULEYMANE DOUMBIA – Derby Academy
MOHAMED TRAORE – Bomissala Academy
SAMBA KONARE – Stade Malien
LAMINE SIDIKI KEITA – AFBD – Sikasso
FIGHTERS
SOUMAILA FANE – AFBD- Sikasso
MOHAMED DHIARRA – Djoliba AC
ZOUMANA BALLO-Yeelen Olympic
FAMORY SANGARÉ – Racing Club Argenteuil
SALIF ABDOULAYE TRAORÉ – AFBD – Sikasso
N’DJICOURA RAYMOND BOMBA – CSB
Selector
ADAMA DIEFLA DIALLO