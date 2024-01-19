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Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Хайденхайм - Вольфсбург прогноз
Хайденхайм Хайденхайм
Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 Хайденхайм - Вольфсбург
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Германия, Heidenheim, Voith-Arena
Вольфсбург Вольфсбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.82
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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20 января свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Хайденхайм – Вольфсбург прогноз на матч упомянутых клубов составлен аналитиками нашего ресурса.

Хайденхайм

Первый круг Бундеслиги позади, а дебютант элиты Хайденхайм занимает солидное девятое место, имея отрыв от опасной зоны целых 10 очков. В первом матче после перерыва клуб расписал мировую в гостях с Кельном – 1:1, а до этого была серия из трех побед. Именно благодаря ударному отрезку, команда существенно улучшила свое турнирное положение. Теперь шансы на сохранение прописки в дивизионе выглядят высокими. Предстоящую встречу из-за повреждений пропустит Пирингер, а еще трое игроков травмированы.

Вольфсбург

У «волков» всегда есть высокие амбиции, хотя редко это подкрепляется соответствующими результатами. Вольфсбург пока занимает скромное 11-е место в Бундеслиге, отставая от предстоящего соперника всего на очко, а вот до топ-6 уже целых 7 баллов. Свой последний матч команда провела в гостях против Майнца, расписав мировую с соперником – 1:1. Основные полузащитники Сванберг и Вранкс не сыграют из-за дисквалификаций, еще пятеро футболистов пропустят встречу из-за повреждений.

История очных противостояний

В первом круге Вольфсбург одержал уверенную домашнюю победу со счетом 2:0, еще к середине первого тайма дубль оформил датский нападающий Йонас Винд.

Прогноз на матч Хайденхайм – Вольфсбург

Ожидается сложная и непредсказуемая битва, в которой букмекеры не рискнули определить фаворита. Хайденхайм играет дома, но Вольфсбург опытнее, что может помочь добиться желаемого. На этот раз мы ждем от соперников результативного футбола, поэтому берем ставку тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.82
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1хБет 5.00
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