РБ Лейпциг – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

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Центральным событием 18-го тура немецкой Бундеслиги станет встреча РБ Лейпциг и Байера из Леверкузена. Матч пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге 20 января 2024 года и в нем хозяева поля попытаются нанести гостям первое поражение в сезоне.

РБ Лейпциг

В гости к этой грозной команде пожалует главная сенсация сезона, уверенно обосновавшись на вершине таблицы. После неуверенного старта сезона РБ Лейпциг набрал ход и сейчас идет на четвертом месте турнирной таблицы, пропустив выше себя Байер, Баварию и Штутгарт.

В 17 матчах они одержали 10 побед, 3 ничьи и потерпели 4 поражения, набрав 33 очка. От Штутгарта их отделяет одно очко, от Леверкузена - целых 12, а следом за ними идет Боруссия Дортмунд, отстающая всего на три очка.

Байер Леверкузен

На данный момент команда из Леверкузена — единоличные лидеры Бундеслиги после 17 туров. В их активе 14 побед и 3 ничьи, и они единственная команда, которой еще не доводилось проигрывать.

В атаке Леверкузен играет очень неплохо. На их счету в этом сезоне 47 голов (в среднем 2.76 за игру).

История противостояния

Между собой команды встречались 15 раз в своей истории. На счету быков семь побед против четырех у Леверкузена, остальные четыре встречи завершились вничью.

Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер Леверкузен

Ожидаем зрелищную битву с обилием атак и, скорее всего, с большим количеством голов. В гостях у Лейпцига очень непросто и мне кажется, что гости точно не победят.

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