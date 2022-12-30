"Севилья" спаслась от поражения в матче с аутсайдером Ла Лиги

Состоялись два матча 15-го тура чемпионата Испании.

“Севилья" на выезде сыграла вничью с “Сельтой” со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Габриэль Вейга, во второй половине равновесие восстановил Кике Салас.

“Севилья”, набрав 18 очков, поднялась на 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с 13 очками вышла на 16-ю позицию.

В другом матче “Кадис” и “Альмерия” сыграли вничью - 1:1.

“Сельта” – “Севилья” - 1:1 (1:0)

Голы: Вейга, 33 - 1:0, Салас, 54 - 1:1

“Сельта”: Марчесин, Мальо (Васкес, 84), Нуньес, Айду, Мингеса (Дуран, 84), Галан, Серви (Карлес Перес, 65), Бельтран, Вейга (Оскар Родригес, 72), Аспас, Ларсен (Де Ла Торре, 65).

“Севилья”: Буну, Навас, Гудель, Кармона, Салас, Акунья, Фернандо, Оливер Торрес (Ортис, 90), Жордан, Рафа Мир (Сусо, 67), Эн-Несири (Ламела, 46).

“Кадис” – “Альмерия” - 1:1 (0:1)

Голы: Мелеро, 40 - 0:1, Лукас Перес, 83 - 1:1

“Кадис”: Ледесма, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес (García-Die, 66), Эспино, Алекс Фернандес, Алькарас (Хосе Мари, 69), Бонгонда (Лукас Перес, 56), Негредо (Лосано, 56), Собрино, Окампо (Сан-Эметерио, 69).

“Альмерия”: Фернандо, Бабич, Чуми, Акьеме, де ла Ос, Мелеро (Саму Кошта, 76), Робертоне (Эгуарас, 76), Посо, Баптистао (Пучмаль, 89), Туре (Диего Соуза, 89), Рамазани (Эмбарба, 68).

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