Дисквалификация отложена: Левандовски сможет сыграть в ближайшем матче

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски может помочь своей команде в матче чемпионата с “Эспаньолом”, несмотря на дисквалификацию на 3 игры.

Дело в том, что центральный суд Мадрида отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения.

Если же суд не удовлетворит жалобу каталонцев, то поляк все равно будет отбывать дисквалификацию.

Отметим, что в активе 34-летнего форварда 13 голов в 14 матчах чемпионата Испании.