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Сампаоли остался без работы, на его место могут назначить Тите

Новости футбола Сегодня, 04:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Сампаоли остался без работы, на его место могут назначить Тите Сампаоли остался без работы, на его место могут назначить Тите

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил о расторжении контракта с главным тренером, 63-летним Хорхе Сампаоли.

Согласно информации от ESPN, на такой шаг руководство именитого клуба пошло менее чем через неделю после того, как аргентинский наставник упустил последний шанс завоевать Кубок Бразилии.

На выходных "Фламенго" сыграл вничью с "Сан-Паулу" (1:1) в ответном матче финала Кубка Бразилии и вылетел из турнира, так как первый матч уступил со счетом 0:1.

Кроме того, "Фламенго" лишился шансов на борьбу в Кубке Либертадорес, проиграв парагвайской “Олимпии” уже на стадии 1/8 финала.

В чемпионате Бразилии команда находится на седьмом месте после 24 матчей, отставая на 11 очков от лидера, "Ботафого". Говорить о шансах “Фламенго” на титул чемпиона страны в этом сезоне не приходится.

Сампаоли в свое время работал со сборной Аргентины, а также возглавлял такие именитые клубы, как "Севилья" и "Марсель". Бразильский "Фламенго" он возглавил в апреле. Его контракт был рассчитан до конца 2024 года.

Ожидается, что на его место пригласят 62-летнего Тите.

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