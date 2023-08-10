"Наполи" близок к покупке талантливого испанского полузащитника

Неаполитанский “Наполи” близок к покупке полузащитника “Сельты” из Виго и молодежной сборной Испании Габриэля Вейги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом об условиях личного контракта. Для завершения трансферам клубам осталось согласовать сумму трансфера. “Наполи” готов заплатить за испанца 33 миллиона евро, а “Сельта” хочет получить полную сумму отступных в размере 40 миллионов евро. Ожидается, что клубы смогут достичь компромисса.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен”.

21-летний Вейга является воспитанником академии “Сельты”. Всего он провел за клуб из Виго 55 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. По итогам февраля 2023 года он был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Вейга с 2022 года играет за молодежную сборную Испании. Всего он провел за испанскую команду девять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.